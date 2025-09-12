Усэйн Болт допустил, что пробежал бы стометровку за 9,42 в современных шиповках: «Наверное, я бежал бы гораздо быстрее, если бы продолжил»

Компания Puma ранее проводила исследование, посвященное спортивной экипировке, и назвала подобный результат возможным. Ямайский спринтер Болт установил мировой рекорд на стометровке в 2009 году — на чемпионате мира в Берлине он пробежал дистанцию за 9,58 секунды. Он завершил карьеру в 2017-м.
"Среди тех, кто продолжает бегать после моего ухода, есть Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. И я вижу, что она стала быстрее с новыми шиповками.
Наверное, и я бежал бы гораздо быстрее, если бы продолжил — зная, что шиповки дойдут до такого уровня. Иметь возможность соревноваться и при этом бежать настолько быстро — это потрясающе.
Я считаю, что есть талантливые [спортсмены]. На подходе те, кто добьется больших успехов, но пока мне не кажется, что они смогут побить мой мировой рекорд", — сказал Болт.
13−21 сентября в Токио пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Болт будет присутствовать на соревнованиях.
«Думаю, в этом году у нас [ямайцев] очень хорошие шансы. Кишан [Томпсон] и Облик [Севилл] в этом сезоне действительно проявили себя с лучшей стороны. С нетерпением жду и думаю, что они должны финишировать первым и вторым. Они доказали, что могут бегать очень быстро, осталось только исполнить. Хотелось бы приехать на стадион и вручить одному из них золотую медаль», — добавил Болт.
