Усэйн Болт допустил, что пробежал бы стометровку за 9,42 в современных шиповках: «Наверное, я бежал бы гораздо быстрее, если бы продолжил»

«Думаю, в этом году у нас [ямайцев] очень хорошие шансы. Кишан [Томпсон] и Облик [Севилл] в этом сезоне действительно проявили себя с лучшей стороны. С нетерпением жду и думаю, что они должны финишировать первым и вторым. Они доказали, что могут бегать очень быстро, осталось только исполнить. Хотелось бы приехать на стадион и вручить одному из них золотую медаль», — добавил Болт.