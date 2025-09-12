Синхронистка Бахтырева: «Болею за Трусову — мы знакомы уже четыре года. Она сейчас отсутствует, но, думаю, еще вернется»

— С Лизой Шанаевой мы тоже познакомились на базе. У меня был день рождения. Я такой человек, который любит новые знакомства, общение. Лизу увидела в коридоре. Она шла, и я ей такая: «А приходи на мой день рождения». Я тогда, можно сказать, всю базу собрала. В итоге знакомство состоялось уже на самом празднике. Лиза даже подарила мне подарок, чему я удивилась. И вот с того дня общаемся.