ЭСК отклонила жалобу «Локомотива» на судейство в Финале Кубка России со «Стрелой-Ак Барс»

«По итогам рассмотрения представленных документов, видеофрагментов, отчета ЭСК, КДК постановил (Бачурин А. В. в принятии решения не учувствовал): из 8 пунктов, поданных РК “Локомотив”, в 5 пунктах ошибок арбитра не выявлены, в 3 пунктах ошибки арбитра, не повлиявшие на итоговый счет и результат матча.