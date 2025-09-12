ЭСК отклонила жалобу «Локомотива» на судейство в Финале Кубка России со «Стрелой-Ак Барс»

В пяти эпизодах ошибок арбитра не выявлено, в трех — ошибки, не повлиявшие на итоговый счет и результат матча.
«По итогам рассмотрения представленных документов, видеофрагментов, отчета ЭСК, КДК постановил (Бачурин А. В. в принятии решения не учувствовал): из 8 пунктов, поданных РК “Локомотив”, в 5 пунктах ошибок арбитра не выявлены, в 3 пунктах ошибки арбитра, не повлиявшие на итоговый счет и результат матча.
Жалобу РК «Локомотив» отклонить, выявленные ошибки арбитра на итоговый счет и результат матча не повлияли", — говорится в решении экспертно-судейской комиссии Федерации регби России (ФРР).
