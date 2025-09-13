Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арина Янковская: «Когда мне дали нейтральный статус, я была очень счастлива, появилась надежда»

— Ты была в Новогорске в тот день, когда туда приезжал президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе. Можешь рассказать, как это было?

— Да, мы тренировались тогда, он посмотрел, как мы работаем. После этого мы задавали ему вопросы, он на все ответил, дал какую-то надежду. Это было, на самом деле, немножко волнительно, потому что не всем удается увидеть Моринари Ватанабе вживую.

— Какие эмоции ты испытала, когда получила нейтральный статус?

— Когда мне дали нейтральный статус, я была очень счастлива, появилась надежда. Хочется ездить на международные старты, надеемся и верим.

Мне немного удалось поездить, пока я была в юниорах, после карантина и до перехода в мастера. Но бо́льшую часть этого времени было все закрыто. Международные соревнования — это совсем другие эмоции, очень интересные впечатления, которых хотелось бы, чтобы было больше, — рассказала серебряный призер чемпионата России по художественной гимнастике Арина Янковская.