Арина Янковская: «Когда мне дали нейтральный статус, я была очень счастлива, появилась надежда»

Мне немного удалось поездить, пока я была в юниорах, после карантина и до перехода в мастера. Но бо́льшую часть этого времени было все закрыто. Международные соревнования — это совсем другие эмоции, очень интересные впечатления, которых хотелось бы, чтобы было больше, — рассказала серебряный призер чемпионата России по художественной гимнастике Арина Янковская.