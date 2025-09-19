Ричмонд
Патрик Махоумс — о двух поражениях на старте сезона: «Это шанс показать, кто мы такие»

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс прокомментировал неудачные результаты на старте регулярного сезона. Впервые в его карьере стартового квотербека первые два матча завершились поражениями.

Источник: Спортс"

"Очевидно, когда начинаешь с результата 0−2, давление усиливается. На прошлой неделе мы уже чувствовали его, но теперь оно стало еще сильнее. Для нас это новая ситуация, но в раздевалке есть правильные люди и нужный настрой, чтобы стать лучше.

Для меня это скорее возможность — возможность доказать, кто мы есть как «Канзас-Сити Чифс». Подняться после 0−2, победить в большом матче в прайм-тайм и развернуть сезон в верное русло", — сказал Махоумс.

В ночь на понедельник «Чифс» сыграют против «Нью-Йорк Джайентс».