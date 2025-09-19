Индийская шахматистка Дешмукх: «Горячкина вдохновила меня своей игрой. Здорово для женских шахмат, когда девушки соревнуются с сильнейшими»

— Я очень хорошо к ней отношусь. Видела, как она играла в открытом турнире еще в 2021 году. Тогда мне было 14 лет или около того, и она так вдохновила меня своей игрой, что я подумала: «Мне стоит сделать то же самое однажды». Это здорово для женских шахмат, когда девушки соревнуются с сильнейшими. Мне нравится смотреть, как играет Александра.