Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменник показал сильный прокат на отборе на Олимпиаду-2026

Российский фигурист Петр Гуменник, ученик группы Этери Тутберидзе, показал сильный прокат на отборочном турнире к Олимпийским играм в Италии. Об этом 20 сентября в эфире поделился тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Источник: РИА "Новости"

Гумменник набрал за короткую программу 93,80 балла.

«Он справился со всеми элементами. Для первого официального международного старта в сезоне и под таким давлением это просто прекрасный прокат», — отметил тренер группы Даниил Глейхенгауз.

Официальный список участников отборочного турнира для фигуристов на зимние Олимпийские игры ISU опубликовал 20 сентября. Среди российских фигуристов были допущены до отборочного турнира Аделия Петросян и Петр Гуменник, в качестве запасных — Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.