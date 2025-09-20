Гуменник показал сильный прокат на отборе на Олимпиаду-2026

Гумменник набрал за короткую программу 93,80 балла.
«Он справился со всеми элементами. Для первого официального международного старта в сезоне и под таким давлением это просто прекрасный прокат», — отметил тренер группы Даниил Глейхенгауз.
Официальный список участников отборочного турнира для фигуристов на зимние Олимпийские игры ISU опубликовал 20 сентября. Среди российских фигуристов были допущены до отборочного турнира Аделия Петросян и Петр Гуменник, в качестве запасных — Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.