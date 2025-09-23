Ричмонд
Ермаков о протестах на «Вуэльте»: «Не очень приятно, когда люди идут настолько ва-банк. Это становится опасно»

Во время многодневки «Вуэльта» из-за пропалестинских протестов останавливали целые этапы.

Источник: Спортс"

"Не очень приятно, когда люди идут настолько ва-банк. Мы понимаем всю ситуацию, но, когда вопрос идет о безопасности пелотона, должны быть какие-то рамки. Из-за протестов отменяли финиши на этапах, сокращали дистанцию. Этап в Мадриде был сначала вдвое сокращен, а затем отменен из-за протестов.

Да, у людей есть право протестовать мирно и безобидно, но, когда это начинает создавать угрозу абсолютно невиновным, становится опасно.

Мне под колеса никто не выскакивал, но несколько раз это происходило в непосредственной близости. На каком-то из этапов, еще на нейтральном старте, возможно, были разбросаны кнопки или еще что-то. Случилось много проколов еще до официального старта, в том числе и у меня", — рассказал Роман Ермаков, выступающий за команду Bahrain-Victorious.

Антиизраильские протесты сорвали «Вуэльту» — команды даже не финишировали.