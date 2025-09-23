Чемпионка мира саночница Эгле отстранена на 20 месяцев за пропуск допинг-тестов. Она не поедет в Милан-2026

Австрийская саночница Мадлен Эгле трижды нарушила порядок предоставления информации о своем местонахождении в течение 12-месячного периода. Спортсменка дисквалифицирована с 1 марта 2025 года по 31 октября 2026 года. Все ее результаты с 1 марта 2025 года будут аннулированы.