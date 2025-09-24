Минфин предлагает ввести для букмекеров два новых налога — на игорный бизнес и на прибыль организаций

Минфин России внес в Правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете, Бюджетный и Налоговый кодексы. В списке предложений — изменение системы налогообложения букмекеров. В частности:
— Введение налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор;
— Введение налога на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекеров.
Согласно позиции регулятора, «данные меры позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний. Кроме того, обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу».