Дмитрий Дорофеев: «Сейчас Кулижников и Мурашов уже не лидеры, и никто не знает, в какой они форме»

Почему Кулижников и Мурашов так нервничают? Они понимают, что скоро будут выкинуты, они сядут на 30−40 тыс., которые им предложат, а они ребята с амбициями. Я все это знаю, потому что 20 лет назад находился в карьере после этой ситуации. Так как они призеры чемпионата страны, они не будут заканчивать, будут пытаться попасть в пятерку на турнирах", — рассказал тренер Дмитрий Дорофеев.