Россияне ждут фильмы об Овечкине, Месси, «Спартаке» и Аршавине: итоги исследования Спортса«» и KION

Онлайн-кинотеатр KION и Спортс«» опросили зрителей о том, каких спортивных фильмов им не хватает. В топе — истории об Александре Овечкине, Лионеле Месси, Криштиану Роналду и Михаэле Шумахере, а также картины о российских клубах «Спартак» и ЦСКА. Среди спортивных событий, о которых хотели бы увидеть фильмы или сериалы, чаще всего называли ЧМ-2018, Евро-2008 и Олимпиаду-1980. Зрители отмечают, что ждут от спортивного кино глубокого сюжета, яркой личности героя и исторической точности. Наибольшим разочарованием становятся слабая актерская игра, неубедительные сцены матчей и искажение реальных событий. Опрос прошел в августе-сентябре 2025 года и охватил более 1500 человек старше 18 лет по всей России. Россияне назвали «Человек, который изменил все» и «Легенда № 17» любимыми спортивными фильмами.