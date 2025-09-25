Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Gran Turismo 7 добавят новые трассы и 8 автомобилей, включая Ferrari 296 GT3 Gr.3

В рамках патча Spec III в игре появятся две новые трассы — Yas Marina Circuit и Circuit Gilles Villeneuve. Также разработчики добавят 8 новых автомобилей — Ferrari 296 GT3 Gr.3, Mitsubishi FTO Version R Aero Series, Mine’s Skyline (R34) GT-R V-spec N1 — Fictional «Formula Gran Turismo».

В рамках патча Spec III в игре появятся две новые трассы — Yas Marina Circuit и Circuit Gilles Villeneuve. Также разработчики добавят 8 новых автомобилей — Ferrari 296 GT3 Gr.3, Mitsubishi FTO Version R Aero Series, Mine’s Skyline (R34) GT-R V-spec N1 — Fictional «Formula Gran Turismo». Еще 4 машины будут известны позже.

Также в Gran Turismo 7 появится регистратор данных и увеличится максимальный уровень коллекционера. Разработчики добавили, что изменения коснутся системы приглашений на покупки автомобилей и режима «Еженедельные испытания». Подробности станут известны позже.

Помимо прочего, в Gran Turismo 7 добавят новые шины Dunlop.

Обновление выйдет в игре в декабре.