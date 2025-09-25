ВАДА полностью запретило угарный газ. Да, его можно использовать как допинг

Конечно — да. Сложность в другом, это эндогенная субстанция, постоянно вырабатывающаяся в организме человека, она всегда присутствует и в крови, и в окружающем воздухе, причем уровни CO различаются от города к городу, от региона к региону. Установить какой-либо однозначный порог невозможно, поэтому в новом Запрещенном списке просто говорится, что ингаляции угарного газа, за исключением проводимых в целях диагностики под наблюдением врача или научного специалиста, недопустимы с 1 января 2026 года, даже если они однократные.