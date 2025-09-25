ВАДА полностью запретило угарный газ. Да, его можно использовать как допинг

Всемирное антидопинговое агентство опубликовало Запрещенный список 2026 года. Одно из самых заметных нововведений: в обязательный для всего мирового спорта документ добавлен угарный газ (в целях, не являющихся диагностическими). Что же изменит это решение?
Повторные ингаляции угарного газа с 10 февраля 2025 года уже были запрещены в велоспорте — дисциплине, где и разгорелся главный скандал с этой субстанцией. В разгар «Тур де Франс»-2024 пишущий о велогонках ресурс Escape collective опубликовал материал о возможной практике использования ингаляций угарного газа в профессиональном велоспорте. По данным авторов публикации по меньшей мере три команды, включая Visma-Lease a Bike и UAE Team Emirates (в состав которых входили такие звезды, как Йонас Вингегаард и Тадей Погачар), а также Israel Premier Tech, имеют доступ к дорогостоящему устройству, которое позволяет точно дозировать поступление CO в легкие.
В целом в использовании угарного газа в медицине нет ничего нового. Он применяется для разовой диагностики в оценке работы органов дыхания, спирометрических тестах, а также для оценки общей массы гемоглобина. Однако такие тесты носят разовый характер, а в скандальном материале речь шла о системных, повторных ингаляциях.
Зачем это нужно?
Сильно упрощая — рост концентрации угарного газа в легких и поступление его в кровь связывают гемоглобин, превращая его в карбоксигемоглобин и формируя сигнал, приводящий к увеличению выработки надпочечниками эритропоэтина. Это белковый гормон, уровень которого влияет на объем и скорость образования в костном мозге ретикулоцитов, незрелых кровяных телец. Костный мозг выбрасывает их в кровь, там они дозревают и становятся эритроцитами, связывающимися с гемоглобином и переносящими кислород.
Количество кислорода, которое способна перенести кровь, в результате ингаляции угарного газа увеличивается, как и его поступление в мышцы, что приводит к повышению их работоспособности. Это не только теория, но подтверждено рядом научных исследований, достаточных для того, чтобы считать данный подход повышающим работоспособность.
В чем опасность?
Злоупотребление ингаляциями угарного газа может привести к ацидозу, который негативно скажется на работе внутренних органов, даже в ситуации, когда ингаляции проводятся под медицинским контролем. Да, однократное применение не нанесет вреда организму, но повторные случаи с целью улучшения результата способны перейти грань разумности. Это особенно опасно, учитывая, что врачи, работающие со спортсменами, в данном случае преследуют совершенно немедицинскую цель, что смещает этические нормы.
Угарный газ ловится?
Конечно — да. Сложность в другом, это эндогенная субстанция, постоянно вырабатывающаяся в организме человека, она всегда присутствует и в крови, и в окружающем воздухе, причем уровни CO различаются от города к городу, от региона к региону. Установить какой-либо однозначный порог невозможно, поэтому в новом Запрещенном списке просто говорится, что ингаляции угарного газа, за исключением проводимых в целях диагностики под наблюдением врача или научного специалиста, недопустимы с 1 января 2026 года, даже если они однократные.
В реальности поймать кого-то на нарушении данного пункта можно будет только через информаторов, которые предоставят доказательства. Пробы (что мочи, что крови) не дадут четкой картины, их использовать при расследованиях нельзя.
Зачем это все?
Запрет угарного газа скорее информационный, нежели практический шаг. ВАДА, таким образом, показывает, что проводит работу, реагирует на новые вызовы и заботится о здоровье спортсменов. Как сказано выше — запрет не имеет практической реализации, а рассчитывать, что информаторы завалят агентство доносами, не приходится. Даже до лета 2024-го, до публикации сведений о немногочисленных практиках, которые, возможно, имели место, позволить себе использование дорогостоящего оборудования для точной дозировки СО при ингаляциях могли лишь крайне обеспеченные спортсмены либо богатые команды.
Таким образом, угарный газ так и останется для общественности «страшной сказкой», не имеющей ничего общего с реальностью. Она такова, что до сих пор самым частым источником проблем с антидопингом являются не хитрые схемы применения чего-то неочевидного, редкого и дорогого, а банальные БАДы, загрязненные самыми разными субстанцями, вплоть до мочегонных препаратов. И вот с этой напастью антидопинг пока что эффективно бороться не в состоянии.
Сергей Лисин