Следователи возбудили уголовное дело после гибели индонезийского гимнаста на тренировочном сборе в Пензе

Гимнаст из Индонезии, находившийся на тренировочном сборе в Пензе, умер после тяжелой травмы шеи. Он получил ее во время упражнения на перекладине, когда неудачно упал в яму с поролоновым наполнением.

Источник: Спортс

«По факту смерти спортсмена — гражданина иностранного государства — в ходе тренировочных сборов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в телеграм-канале СУ СКР по Пензенской области.

"По данным следствия, 19-летний спортсмен в сопровождении тренера находился на сборах в городе Пензе. 13 сентября 2025 года, выполняя упражнения на перекладине, гимнаст при приземлении в яму с поролоновым наполнителем получил травму шеи.

Молодой человек незамедлительно был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывалась квалифицированная медицинская помощь. Через несколько дней от полученной травмы пострадавший скончался. В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — отмечают в Следственном комитете.

ФГР о гибели индонезийского гимнаста на сборе в Пензе: «Обстоятельства травмы установлены. Спортсмен был не готов к выполнению сложного элемента».