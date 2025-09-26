В Польше раскрыли подпольную фабрику лекарств и стероидов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Полиция Польши и следователи из Польского антидопингового агентства (POLADA) задержали группу, занимавшуюся производством и распространением фальсифицированных лекарств, стероидов и других фармакологических средств, сообщается на официальном сайте центрального следственного бюро полиции Польши.
На месте подпольной фабрики была обнаружена полная технологическая линия для производства лекарств, стероидов и других фармакологических средств. В ходе обысков была изъята продукция стоимостью минимум в 20 млн злотых (более 460 млн рублей). В частности, на нелегальной фабрике производились препараты, вводимые в форме инъекций и не имевшие легальных аналогов, так что их применение могло представлять реальную угрозу для здоровья и даже жизни.
В ходе обысков были задержаны восемь человек. Им были предъявлены обвинения в участии и руководстве организованной преступной группой, нелегальном производстве и введении в оборот лекарств, создании опасной ситуации для жизни людей и отмывании денег. Суд по ходатайству прокуратуры заключил под стражу двух человек.
Летом 2024 года в соцсети Х были распространены записи об утечке базы данных из POLADA. В ней присутствовали сообщения об обнаружении запрещенных препаратов в организме таких спортсменов, как первая на тот момент ракетка мира Ига Швёнтек и футболист «Барселоны» Роберт Левандовский. POLADA признало взлом их базы, а также утечку личных данных спортсменов, включая адреса и телефоны, но назвало сообщения о скрытых положительных тестах фейком.
В ноябре того же года орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) объявил, что Швёнтек в августе 2024 года сдала положительный допинг-тест, в пробе было обнаружено минимальное содержание триметазидина. Спортсменка смогла доказать, что допинг попал в ее организм случайно через загрязненный препарат мелатонин, который она принимала для улучшения сна. Бывшая первая ракетка мира получила дисквалификацию на один месяц, с учетом отбытого срока ее период истек 4 декабря 2024 года. В январе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что не станет подавать апелляцию на решение ITIA по допинг-делу Швёнтек.