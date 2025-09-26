В Польше раскрыли подпольную фабрику лекарств и стероидов

В ноябре того же года орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) объявил, что Швёнтек в августе 2024 года сдала положительный допинг-тест, в пробе было обнаружено минимальное содержание триметазидина. Спортсменка смогла доказать, что допинг попал в ее организм случайно через загрязненный препарат мелатонин, который она принимала для улучшения сна. Бывшая первая ракетка мира получила дисквалификацию на один месяц, с учетом отбытого срока ее период истек 4 декабря 2024 года. В январе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что не станет подавать апелляцию на решение ITIA по допинг-делу Швёнтек.