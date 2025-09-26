СМИ: сотрудник «Матч ТВ» арестован по делу о финансировании терроризма

Согласно указанной информации, Пименов был обвинен в финансировании терроризма. В заведенном на него деле есть сведения, что он перевел деньги движению «Артподготовка». На самом заседании, 59-летний инженер заявил, что на момент перевода денежных средств «не знал, кто такой Вячеслав Мальцев», а также говорил, что давно работает на телевидении и «пользуется заслуженным уважением».
Пименов в своей речи также указал на то, что после того, как его задержали, он написал явку с повинной, а также отметил, что неоднократно помогал бойцам СВО.
Останкинский суд, несмотря на заявления Пименова, арестовал его на два месяца — до 23 ноября.
«Матч ТВ» — общероссийский федеральный спортивный телеканал, который начал вещание 1 ноября 2015 года. Вещает круглосуточно из Москвы, из телецентра «Останкино».