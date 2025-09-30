Ричмонд
Сборная России выиграла медальный зачет ЧМ по шахбоксу в Сербии. Спортсмены выступали с флагом и гимном

Россияне завоевали 29 медалей, 15 из которых — золотые. Второе место заняла команда США, третье — сборная Франции.

Источник: Спортс"

В турнире приняли участие 176 спортсменов из 17 стран. Российские спортсмены выступали под флагом страны, во время церемонии награждения играл российский гимн.

Шахбокс — теперь официальный вид спорта в России. А наши — лучшие в мире.