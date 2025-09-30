Ричмонд
Умер экс-глава Федерации скалолазания России Владимир Маламид

Вице-президент Федерации скалолазания РФ Маламид скончался на 74-м году жизни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Вице-президент Федерации скалолазания России (ФСР) и бывший главный тренер национальной сборной Владимир Маламид скончался в возрасте 73 лет, сообщается в Telegram-канале организации.

Маламид являлся основателем Федерации скалолазания Воронежской области и ее председателем.

«Федерация скалолазания России выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Менделеевича. Его смерть — огромная потеря для всего российского скалолазания. Память о нем и его добрых делах будет жить вечно!» — говорится в сообщении федерации.

Прощание с Маламидом пройдет в Воронеже 1 октября.