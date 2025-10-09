Футбол — самый популярный вид спорта у российских телезрителей, единоборства — на 2-м месте, хоккей, биатлон и фигурное катание — в топ-6 (Mediascope)

На втором месте у телезрителей — единоборства (13%). Здесь рейтинг трансляций возглавили «Смешанные единоборства UFC» от 19 января (основной бой турнира — Ислам Махачев против Ренато Мойкано).
Тройку лидеров замыкает хоккей (11%). Самая популярная трансляция сезона — «Матч года. Все звезды (Восток — Запад)» 13 июля.
Далее расположились биатлон (6%), бокс (4%) и фигурное катание (4%), где самыми просматриваемыми стали масс-старт Кубка России 26 января, бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 12 октября, Гран-при России 24 ноября соответственно.