Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футбол — самый популярный вид спорта у российских телезрителей, единоборства — на 2-м месте, хоккей, биатлон и фигурное катание — в топ-6 (Mediascope)

Согласно рейтингу от компании Mediascope, наибольший интерес на ТВ вызывает футбол — на него приходится 41% всего времени просмотра спортивного контента. Среди футбольных трансляций наибольшую аудиторию собрал матч Мир РПЛ «Спартак» — «Зенит» 16 марта 2025 года.

На втором месте у телезрителей — единоборства (13%). Здесь рейтинг трансляций возглавили «Смешанные единоборства UFC» от 19 января (основной бой турнира — Ислам Махачев против Ренато Мойкано).

Тройку лидеров замыкает хоккей (11%). Самая популярная трансляция сезона — «Матч года. Все звезды (Восток — Запад)» 13 июля.

Далее расположились биатлон (6%), бокс (4%) и фигурное катание (4%), где самыми просматриваемыми стали масс-старт Кубка России 26 января, бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 12 октября, Гран-при России 24 ноября соответственно.

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше