МОК изучает недопуск израильских гимнастов на чемпионат мира-2025

Ранее министр-координатор по вопросам права, прав человека, иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Юсрил Ихза Махендра сообщил о том, что израильтяне не получат визы для участия в турнире.
«Нам известны различные заявления, касающиеся участия сборной Израиля по спортивной гимнастике в предстоящем чемпионате мира в Индонезии. Мы работаем над тем, чтобы лучше разобраться в ситуации со всеми заинтересованными сторонами», — сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).
В спорте отменяют Израиль, но МОК не вмешивается. Почему?
