Велогонщица Фролова о ЧМ в Руанде: «Местные не просто стояли вдоль дороги, а именно болели за гонщиков. Это было очень искренне»

На старте, конечно, все это отошло на второй план, и волнение смешалось с легким восторгом. Потому что количество болельщиков вдоль трассы правда было поразительным. Я нигде такого не видела, это было сумасшествие! Жизнь в городе остановилась, практически все население высыпало на улицы города, перекрытые из-за соревнований. Местные не просто стояли вдоль дороги, а именно болели за гонщиков, за нас, кричали! Это было очень искренне.