Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти откроют теннисный центр и футбольный манеж

В Тольятти в дни спортивного форума откроют теннисный центр и футбольный манеж.

Источник: Спорт РИА Новости

САМАРА, 14 окт — РИА Новости. Теннисный центр и футбольный манеж откроют в Тольятти в дни Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет 5—7 ноября в Самаре, сообщил журналистам вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.

Теннисный центр и футбольный манеж проходят финальную стадию государственной инспекции строительного надзора, отметил вице-губернатор.

«Планируем к открытию непосредственно в дни форума два объекта. В Тольятти (откроется — ред.) центр тенниса, и в академии Коноплева у нас открывается манеж футбольный, крытый. На днях и один, и второй объект получат паспорт готовности», — сообщил Яковлев.

В целом в рамках форума «Россия — спортивная держава» строятся 100 новых объектов, большинство из которых — спортивные площадки, в том числе для сдачи норм ГТО. Также в Самарской области будут построены фиджитал-центр, физкультурно-оздоровительные комплексы и футбольные объекты. Их планируют открыть после форума, уточнил Яковлев.

Узнать больше по теме
ГТО в 2025 году: что нужно знать о комплексе желающим сдать нормативы и получить значок
В России постепенно растет число людей, занимающихся физической культурой и спортом. Чтобы проверить себя и свои силы, многие граждане сдают нормативы комплекса ГТО. Рассказываем, что собой представляет эта программа в 2025 году.
Читать дальше