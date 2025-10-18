Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Маринов вышел в финал многоборья и еще трех видов, Якубов отобрался в опорном прыжке, Поляшов — на брусьях

Мужская квалификация ЧМ в спортивной гимнастике проходила 19−20 октября в Джакарте (Индонезия). Россияне участвуют в турнире в нейтральном статусе.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025.
Джакарта, Индонезия.
Квалификация.
Индивидуальное многоборье.
1. Дайки Хасимото (Япония) — 83,065.
2. Ной Зайферт (Швейцария) — 82,499.
3. Чжан Бохэн (Китай) — 82,331.
4. Даниел Маринов (Россия) — 81,932.
5. Цун Ши (Китай) — 81,398.
6. Анхель Барахас (Колумбия) — 80,664.
7. Флориан Лангенеггер (Швейцария) — 80,298.
8. Кайо Соуза (Бразилия) — 79,166.
Вольные упражнения.
1. Джейк Джарман (Великобритания) — 14,700.
2. Карлос Эдриель Юло (Филиппины) — 14,300.
3. Кэмерон Нельсон (США) — 14,300.
4. Милад Карими (Казахстан) — 14,133…
21. Даниел Маринов (Россия) — 13,400…
43. Мухаммаджон Якубов (Россия) — 12,866.
Конь.
1. Нариман Курбанов (Казахстан) — 14,700.
2. Яньмин Хун (Китай) — 14,600.
3. Патрик Хупс (США) — 14,566.
4. Гамлет Манукян (Армения) — 14,500…
32. Даниел Маринов (Россия) — 13,333…
54. Владислав Поляшов (Россия) — 12,500.
Кольца.
1. Синъюй Лань (Китай) — 14,766.
2. Доннелл Уиттенбург (США) — 14,700.
3. Чжан Бохэн (Китай) — 14,600.
12. Илья Заика (Россия) — 14,100…
48. Даниел Маринов (Россия) — 12,466.
Опорный прыжок.
1. Карлос Эдриель Юло (Филиппины) — 14,750.
2. Артур Давтян (Армения) — 14,566.
3. Назар Чепурный (Украина) — 14,316.
4. Даниел Маринов (Россия) — 14,133…
8. Мухаммаджон Якубов (Россия) — 14,033.
Брусья.
1. Цзоу Цзинъюань (Китай) — 15,466.
2. Синносукэ Ока (Япония) — 14,533.
3. Томохару Цуногаи (Япония) — 14,500…
9. Владислав Поляшов (Россия) — 14,233.
10. Даниел Маринов (Россия) — 14,200.
Перекладина.
1. Томохару Цуногаи (Япония) — 14,800.
2. Джо Фрейзер (Великобритания) — 14,533.
3. Дайки Хасимото (Япония) — 14,400…
7. Даниел Маринов (Россия) — 14,133…
35. Мухаммаджон Якубов (Россия) — 12,966.
Александр Карцев (Россия) снялся за день до начала соревнований из-за травмы.
ПРИМЕЧАНИЕ: в финал многоборья проходят 24 лучших гимнаста (только те, кто выступил на всех снарядах), в отдельных видах — по 8. До финалов допускаются максимум по два спортсмена от одной национальной федерации.
Расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте.