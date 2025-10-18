Ричмонд
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Маринов вышел в финал многоборья и еще трех видов, Якубов отобрался в опорном прыжке, Поляшов — на брусьях

Спортсмен занял четвертое место в квалификации. Также он отобрался в финалы трех отдельных видов — это опорный прыжок, брусья и перекладина. В опорном прыжке также выступит еще один россиянин — Мухаммаджон Якубов, а на брусьях — Владислав Поляшов.

Мужская квалификация ЧМ в спортивной гимнастике проходила 19−20 октября в Джакарте (Индонезия). Россияне участвуют в турнире в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025.

Джакарта, Индонезия.

Квалификация.

Индивидуальное многоборье.

1. Дайки Хасимото (Япония) — 83,065.

2. Ной Зайферт (Швейцария) — 82,499.

3. Чжан Бохэн (Китай) — 82,331.

4. Даниел Маринов (Россия) — 81,932.

5. Цун Ши (Китай) — 81,398.

6. Анхель Барахас (Колумбия) — 80,664.

7. Флориан Лангенеггер (Швейцария) — 80,298.

8. Кайо Соуза (Бразилия) — 79,166.

Вольные упражнения.

1. Джейк Джарман (Великобритания) — 14,700.

2. Карлос Эдриель Юло (Филиппины) — 14,300.

3. Кэмерон Нельсон (США) — 14,300.

4. Милад Карими (Казахстан) — 14,133…

21. Даниел Маринов (Россия) — 13,400…

43. Мухаммаджон Якубов (Россия) — 12,866.

Конь.

1. Нариман Курбанов (Казахстан) — 14,700.

2. Яньмин Хун (Китай) — 14,600.

3. Патрик Хупс (США) — 14,566.

4. Гамлет Манукян (Армения) — 14,500…

32. Даниел Маринов (Россия) — 13,333…

54. Владислав Поляшов (Россия) — 12,500.

Кольца.

1. Синъюй Лань (Китай) — 14,766.

2. Доннелл Уиттенбург (США) — 14,700.

3. Чжан Бохэн (Китай) — 14,600.

12. Илья Заика (Россия) — 14,100…

48. Даниел Маринов (Россия) — 12,466.

Опорный прыжок.

1. Карлос Эдриель Юло (Филиппины) — 14,750.

2. Артур Давтян (Армения) — 14,566.

3. Назар Чепурный (Украина) — 14,316.

4. Даниел Маринов (Россия) — 14,133…

8. Мухаммаджон Якубов (Россия) — 14,033.

Брусья.

1. Цзоу Цзинъюань (Китай) — 15,466.

2. Синносукэ Ока (Япония) — 14,533.

3. Томохару Цуногаи (Япония) — 14,500…

9. Владислав Поляшов (Россия) — 14,233.

10. Даниел Маринов (Россия) — 14,200.

Перекладина.

1. Томохару Цуногаи (Япония) — 14,800.

2. Джо Фрейзер (Великобритания) — 14,533.

3. Дайки Хасимото (Япония) — 14,400…

7. Даниел Маринов (Россия) — 14,133…

35. Мухаммаджон Якубов (Россия) — 12,966.

Александр Карцев (Россия) снялся за день до начала соревнований из-за травмы.

ПРИМЕЧАНИЕ: в финал многоборья проходят 24 лучших гимнаста (только те, кто выступил на всех снарядах), в отдельных видах — по 8. До финалов допускаются максимум по два спортсмена от одной национальной федерации.

Расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте.