Дмитрий Егоров: «Откуда деньги брать? Я устал постоянно выпрыгивать из штанов»

— Поражение заслуженно, потому что Lit Energy играл лучше после гола. У нас много травмированных, чехарда с тренерами. Дьяков ушел, когда он был уважаем всей командой. Пришел Кузнецов, но ему не до конца удалось наладить контакт с командой. Хотя я считаю, у нас с ним были нормальные отношения. Сейчас пришел Рома Рогов. У тебя ######, что творится. Ты не понимаешь, каких игроков привести. В конце года был ###### бардак.