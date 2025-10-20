Четырехкратная чемпионка Европы по регби-7 Надежда Созонова завершила карьеру

«Я очень рада, что у нас все получилось в этом драйвовом сезоне и он закончился победой. Горжусь, что работала в таком коллективе — вы те люди, про которых я буду рассказывать своим детям, ставить в пример. Почему детям? Потому что у нас скоро будет малыш», — рассказала Надежда Созонова.