Дегтярев выступил на конференции ЮНЕСКО о борьбе с допингом

Дегтярев выступил на церемонии открытия сессии, а также пообщался на полях конференции с генеральным секретарем Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте Марселином Далли, генеральным директором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли и Анджелой Мартинс из Комиссии Африканского союза.