Дегтярев выступил на конференции ЮНЕСКО о борьбе с допингом

Дегтярев выступил на конференции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что во главе российской делегации принимает участие в работе Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.

Мероприятие проходит в Париже с 20 по 22 октября.

Дегтярев выступил на церемонии открытия сессии, а также пообщался на полях конференции с генеральным секретарем Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте Марселином Далли, генеральным директором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли и Анджелой Мартинс из Комиссии Африканского союза.

Министр отметил, что Россия подтверждает приверженность целям конвенции ЮНЕСКО и продолжает работу по обеспечению равных условий для всех спортсменов.

«Борьба с допингом — стратегический приоритет и важная часть государственной политики в сфере спорта. По итогам отчетности Россия показала 96,7% полного соответствия положениям конвенции — один из лучших результатов среди стран-участниц», — добавил Дегтярев.