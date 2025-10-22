Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эмиль Сутовский: «Реакция Крамника на уход Народицкого отвратительна и откровенно постыдна»

Американский гроссмейстер и комментатор Дэниэл Народицкий скончался в возрасте 29 лет. Причины официально не назывались.

Источник: Спортс"

«Я кричал о проблемах Дани, вызывающих тревогу, а его “друзья” позаботились только о том, чтобы скрыть это», — написал 14-й чемпион мира Владимир Крамник, ранее подозревавший американского шахматиста в читерстве.

"Количество любви, проявленной к Дане после смерти, беспрецедентно. Я не припоминаю ничего подобного. Но вот в чем проблема: где вы все были, когда Даня был жив и не в порядке?

Я сейчас не говорю о том, чтобы вмешаться, когда его обвиняли. Хотя это отдельный важный вопрос. Я знаю, что многим людям трудно выразить свое мнение, поскольку проблема действительно огромна, и найти баланс практически невозможно.

Ясно одно: подход Крамника к этому вопросу просто неприемлем. А его реакция на уход Дани отвратительна и откровенно постыдна. ФИДЕ — не суд, но мы будем действовать в рамках нашей юрисдикции", — написал генеральный директор организации Эмиль Сутовский.