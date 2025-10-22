Ричмонд
Аркадий Дворкович: «Не поддерживаю, что говорит и делает Крамник в последнее время. Проблему читерства надо решать не нападками или намеками»

20 октября стало известно о смерти 29-летнего гроссмейстера и комментатора Дэниэла Народицкого. Причины официально не назывались.

Источник: Спортс"

«Я кричал о проблемах Дани, вызывающих тревогу, а его “друзья” позаботились только о том, чтобы скрыть это», — написал 14-й чемпион мира Владимир Крамник, ранее подозревавший американского шахматиста в читерстве.

"Мы формулируем официальную позицию сейчас. Расследования уже идут, а действия, надеюсь, последуют.

Но я лично точно не поддерживаю, что говорит и делает Владимир в последнее время. Читерство — крайне серьезная проблема, и решать ее надо не нападками или намеками, в том числе на честных людей, каковым был Даниэль, а системной работой", — сказал Дворкович.