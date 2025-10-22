Аркадий Дворкович: «Не поддерживаю, что говорит и делает Крамник в последнее время. Проблему читерства надо решать не нападками или намеками»

Но я лично точно не поддерживаю, что говорит и делает Владимир в последнее время. Читерство — крайне серьезная проблема, и решать ее надо не нападками или намеками, в том числе на честных людей, каковым был Даниэль, а системной работой", — сказал Дворкович.