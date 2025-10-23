Комиссия по этике ФИДЕ рассмотрит слова Крамника о смерти шахматиста Народицкого

В понедельник ФИДЕ сообщила, что Народицкий скончался в возрасте 29 лет — причины официально не назывались. Впоследствии Крамник заявил в соцсети: «Я кричал о проблемах Дани, вызывающих тревогу, а его “друзья” позаботились только о том, чтобы скрыть это».
"Человеческая жизнь и достоинство — основополагающие ценности, разделяемые всеми нами. Мы глубоко уважаем и любим шахматы, которые объединяют наше сообщество, и эти ценности всегда должны быть на первом месте.
В последнее время публичные дебаты в мире шахмат слишком часто выходят за приемлемые рамки, нанося вред не только репутации людей, но и их благополучию. Когда это происходит, дискуссии могут перерасти в преследование, травлю и личные нападки, что особенно серьезно в сегодняшней среде.
Шахматное сообщество давно с уважением относится к достижениям гроссмейстера Владимира Крамника, и его вклад в наш спорт неоспорим. Однако те же высокие стандарты, которые сопутствуют великим достижениям, также накладывают ответственность за соблюдение принципов справедливости и уважения, быть послами этого вида спорта.
В связи с этим я совместно с правлением ФИДЕ официально передам все соответствующие публичные заявления, сделанные гроссмейстером Владимиром Крамником, как до, так и после трагической смерти гроссмейстера Дэниэла Народицкого, в комиссию ФИДЕ по этике и дисциплине для независимого рассмотрения.
В то же время я подтверждаю, что ФИДЕ примет соответствующие меры при любых случаях проявления неуважения, публичное преследование или травлю, если это будет замечено в шахматном сообществе. Мы все несем ответственность за то, чтобы наш спорт оставался пространством честности, уважения и гуманности — ценностей, которые всегда должны преобладать над враждебностью и разобщенностью", — заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.