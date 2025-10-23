Комиссия по этике ФИДЕ рассмотрит слова Крамника о смерти шахматиста Народицкого

В то же время я подтверждаю, что ФИДЕ примет соответствующие меры при любых случаях проявления неуважения, публичное преследование или травлю, если это будет замечено в шахматном сообществе. Мы все несем ответственность за то, чтобы наш спорт оставался пространством честности, уважения и гуманности — ценностей, которые всегда должны преобладать над враждебностью и разобщенностью", — заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.