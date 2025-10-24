Ричмонд
Прямая трансляция матча «Барыса» с конкурентом по КХЛ

Сегодня, 24 октября, столичный «Барыс» примет на своем льду хабаровский «Амур», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Матч регулярного чемпионата КХЛ пройдет в стенах «Барыс Арены» и начнется в 19:30 по казахстанскому времени. Трансляция состоится на телеканале Qazsport и начнется в 19:20.

Где и когда смотреть матч «Барыс» — «Амур» в КХЛ.

Отметим, «Барыс» набрал 17 очков в 18 матчах и занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. У «Амура» также 17 баллов и седьмое место после 16 игр.

В последнем матче «Барыс» уступил по буллитам (2:3Б) «Ак Барсу» в Астане, а «Амур» с таким же результатом по буллитам проиграл на своем льду «Северстали».