Отец Илона Маска: «Без России Олимпийские игры бессмысленны»

«Без России Олимпийские игры бессмысленны», — сказал бизнесмен Эррол Маск.

Источник: Спортс"

Эррол — инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камням и отец американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут без российских спортсменов в таких видах, как хоккей, лыжные виды спорта, биатлон, керлинг, санный спорт.

