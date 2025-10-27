UFC принял радикальное решение по казахстанцу после сенсации

Накануне файтер неудачно выступил на турнире UFC 321 в Абу Даби (ОАЭ), сенсационно проиграв американцу Митчу Рапозо (9−3).
Для Максума это был последний поединок по контракту с лучшей лигой мира. И, как сообщает источник, промоушен решил не продлевать соглашение с казахстанцем.
Также из ростера UFC были удалены бразильянка Жаклин Аморим (10−2), уступившая на том же ивенте японке Мидзуки Иноэ (16−6); егептьянин Хамди Абдель Вахаб (7−1), выигравший американца Криса Барнетта (23−10), а также сам Барнетт.
Отметим, что в активе Азата одна победа в UFC, одержанная раздельным решением судей над Тайсоном Нэмом (21−14−1) из США, и три поражения, зафиксированные единогласным вердиктом — от американца Чарльса Джонсона (18−7), россиянина Тагира Уланбекова (17−2) и вышеупомянутого Рапозо.
Ранее Менеджер Максума Саят Абдрахманов прокомментировал перспективы своего подопечного в UFC.
Добавим также, что казахстанский эксперт по MMA Айдар Махметов высказался о поражении Азата.