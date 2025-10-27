Али Алиев назвал ключевого игрока в матче «Кайрат» — «Астана»: это не Сатпаев

Игра 26-го тура премьер-лиги между «Кайратом» и «Астаной» прошла в Алматы и завершилась ничьей — 1:1. Благодаря этому алматинцы в пятый раз в истории и второй год подряд стали чемпионами Казахстана.
«Оба тренерских штаба сработали достойно, оперативно реагировали на происходящее. Выход бразильского нападающего (Эдмилсона) у “Кайрата” стал ключевым — он выигрывал единоборства, создавал давление за счёт своих габаритов, что и привело к забитому голу», — цитирует слова Алиева Sports24.kz.
Отметим, что Эдмилсон вышел на поле в перерыве, заменив Еркина Тапалова. 28-летний бразилец постоянно создавал давление, выигрывая позиционную борьбу у защитников «Астаны» и сбрасывая мяч партнёрам. С заброса на него началась и голевая атака с точным ударом Дастана Сатпаева.