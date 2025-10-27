Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мельникова о поздравлениях от Хоркиной: «Отправила целое видео. Она и перед соревнованиями желает всегда удачи, очень поддерживает меня»

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте россиянка завоевала два золота и серебро.

Источник: Спортс"

— Светлана Васильевна Хоркина поздравляла?

— Да, конечно. Она отправила целое видео.

— Что там было?

— Просто ее эмоции. Она и перед соревнованиями желает мне всегда удачи, очень поддерживает меня. В том видео она рассказывала о своих эмоциях и поздравляла с победой.

— Кто-то еще из спортсменов писал, поздравлял?

— Да, Алексей Юрьевич Немов, Алия Мустафина.

— Кто вас вдохновляет?

— На данный момент меня вдохновляет возможность вернуться на международную арену и соревноваться, — сказала Мельникова.