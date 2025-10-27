Мельникова о поздравлениях от Хоркиной: «Отправила целое видео. Она и перед соревнованиями желает всегда удачи, очень поддерживает меня»

— Светлана Васильевна Хоркина поздравляла?
— Да, конечно. Она отправила целое видео.
— Что там было?
— Просто ее эмоции. Она и перед соревнованиями желает мне всегда удачи, очень поддерживает меня. В том видео она рассказывала о своих эмоциях и поздравляла с победой.
— Кто-то еще из спортсменов писал, поздравлял?
— Да, Алексей Юрьевич Немов, Алия Мустафина.
— Кто вас вдохновляет?
— На данный момент меня вдохновляет возможность вернуться на международную арену и соревноваться, — сказала Мельникова.