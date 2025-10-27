В чемпионате Шотландии вырисовывается сенсационная картина: «Хартс» действительно готов прервать 41-летнюю гегемонию «Селтика» и «Рейджерс». Это стало ещё более возможным после вчерашней победы команды над прямыми конкурентами, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В воскресенье, 26 октября, «Хартс» обыграл «Селтик» на своём поле — 3:1. На восьмой минуте Дэйн Маррей отметился автоголом и вывел хозяев вперёд, но на 12-й Каллум Макгрегор восстановил равенство на табло.
В начале второго тайма «Хартс» всё же задавил соперника: на 52-й отличился Алексис Кизиридис, а на 55-й пенальти реализовал Лоренс Шенкленд. Так команда, куда совсем скоро перейдёт игрок сборной Казахстана Ислам Чесноков, одержала важную победу.
Благодаря этой победе «Хартс» набрал 25 очков после девяти туров и оторвался от ближайшего преследователя «Селтика» на восемь пунктов (17). Для клуба из Глазго это уже второе поражение подряд.
Отметим, «Селтик» четыре раза подряд становился чемпионом Шотландии. За последние 40 лет лучшей командой чемпионата становились только «Селтик» и «Рейнджерс». Гегемония началась после сезона 1984/85, когда золото досталось «Абердину». Что касается «Хартса», то команда четырежды была чемпионом, но последний раз это случалось в сезоне 1959/60.
Напомним, что Чесноков должен присоединиться к «Хартсу» в январе. Об этом рассказывал тренер шотландского клуба. Вчера Ислам провёл последний матч в составе «Тобола», отметившись голевой передачей в игре «Улытау» (2:2). У него 10+4 в 29 матчах за костанайцев в 2025 году.
В британском клубе ждут Чеснокова — они хотят переписать историю спустя 65 лет.