Отметим, «Селтик» четыре раза подряд становился чемпионом Шотландии. За последние 40 лет лучшей командой чемпионата становились только «Селтик» и «Рейнджерс». Гегемония началась после сезона 1984/85, когда золото досталось «Абердину». Что касается «Хартса», то команда четырежды была чемпионом, но последний раз это случалось в сезоне 1959/60.

Напомним, что Чесноков должен присоединиться к «Хартсу» в январе. Об этом рассказывал тренер шотландского клуба. Вчера Ислам провёл последний матч в составе «Тобола», отметившись голевой передачей в игре «Улытау» (2:2). У него 10+4 в 29 матчах за костанайцев в 2025 году.

В британском клубе ждут Чеснокова — они хотят переписать историю спустя 65 лет.