Опубликована деловая программа форума «Россия — спортивная держава»

«Мы выходим на финишную прямую подготовки к форуму “Россия — спортивная держава” в Самаре. Его деловая программа в этом году станет одной из самых содержательных за всю историю форума: из более чем девяноста заявок по решению оргкомитета отобрано 38 наиболее значимых и актуальных событий. В центре внимания — дальнейшее развитие детско-юношеского спорта, стратегия возвращения российских спортсменов на международную арену, цифровизация, роль медиа и новые подходы к подготовке спортивного резерва. Мы сделали акцент на качестве экспертизы и точности формулировок. Такой подход отражает статус форума как главной деловой площадки спортивной отрасли и позволяет сформулировать повестку, соответствующую курсу Президента России Владимира Владимировича Путина по развитию спорта в стране», — подчеркнул Михаил Дегтярев.