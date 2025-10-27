Опубликована деловая программа форума «Россия — спортивная держава»

В этом году в фокусе РСД — развитие детско-юношеского спорта, международное сотрудничество и достижение национальных целей развития спортивной отрасли.
«Форум “Россия — спортивная держава” состоится в 13-й раз. За это время он стал ключевой площадкой для объединения спортивного сообщества и обсуждения задач, обозначенных Президентом Владимиром Путиным. Сегодня в нашей стране активно развивается фиджитал-движение, расширяются возможности для адаптивного спорта, строятся новые объекты в рамках комплексной госпрограммы, работают более 38 тысяч школьных спортивных клубов. Деловая программа форума включила эти и другие актуальные направления, а одной из основных тем стало развитие детско-юношеского спорта. Приглашаю представителей нашей и других стран присоединяться к дискуссиям, делиться опытом и обмениваться идеями на мероприятиях “России — спортивной державы”!» — заявил заместитель председателя Правительства России, председатель организационного комитета форума Дмитрий Чернышенко.
Одной из важных тем мероприятия станет дальнейшее продвижение инновационных видов спорта не только в формате деловых сессий: на РСД-2025 состоится открытый урок «Фиджитал-спорт: будущее, которое наступило сегодня», который наглядно покажет достижения и значимость этого вида спорта.
Главная тема форума — «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе», которая подчеркивает, что достижение успехов возможно при плодотворной совместной работе всех участников спортивной отрасли. Особое внимание уделяется доступности спорта, укреплению отношений на международной арене, а также стратегическому развитию как профессионального, так и массового спорта.
«Спорт — это не только медали и рекорды, это часть нашей национальной идентичности, школа характера. Россия уже не раз доказывала, что способна проводить спортивные события высочайшего уровня. Мы твердо стоим за принципы честной конкуренции, последовательно выстраиваем взаимодействие с международными федерациями и партнерами. Подобные мероприятия — это не только спортивные праздники, но и инвестиции в инфраструктуру, регионы и человеческий капитал. Программа форума охватывает весь спектр ключевых вопросов развития российского спорта. Убежден, что XIII Международный спортивный форум “Россия — спортивная держава” поспособствует дальнейшему продвижению системной работы по достижению национальных целей и укреплению спортивного суверенитета России», — подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» Антон Кобяков.
В 2025 году деловая программа мероприятия структурирована вокруг четырех ключевых треков.
«О спорт, ты — мир. Международное сотрудничество» — трек посвящен возвращению российских спортсменов на глобальную арену и недопустимости дискриминации в спорте, а также международному взаимодействию, возникновению и развитию новых форматов, объединяющих спортсменов. Среди главных направлений трека: вызовы в борьбе с допингом, подготовка резерва сборных России, мировые тренды в спортивной индустрии и интеграция новых технологий в спорт.
«Экосистема» — дискуссии, направленные на развитие спортивной инфраструктуры, государственно-частного партнерства в спорте и внедрение новейших технологий, правовое и аналитическое обеспечение спортивной отрасли.
«Создавая новый образ спорта» — сессии, посвященные роли медиа в развитии спорта, формированию спортивных брендов регионов, будущему спортивного кино и журналистики.
«Спорт и общество» — направление, посвященное растущей роли спорта в жизни общества, развитию адаптивного спорта, возможностям спорта для реабилитации ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями, а также развитию школьного и студенческого спорта и влиянию спорта на воспитание новых поколений.
Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России, заместитель председателя организационного комитета Михаил Дегтярев отметил, что деловая программа форума в Самаре станет одной из самых насыщенных и профессионально подготовленных за всю историю проведения.
«Мы выходим на финишную прямую подготовки к форуму “Россия — спортивная держава” в Самаре. Его деловая программа в этом году станет одной из самых содержательных за всю историю форума: из более чем девяноста заявок по решению оргкомитета отобрано 38 наиболее значимых и актуальных событий. В центре внимания — дальнейшее развитие детско-юношеского спорта, стратегия возвращения российских спортсменов на международную арену, цифровизация, роль медиа и новые подходы к подготовке спортивного резерва. Мы сделали акцент на качестве экспертизы и точности формулировок. Такой подход отражает статус форума как главной деловой площадки спортивной отрасли и позволяет сформулировать повестку, соответствующую курсу Президента России Владимира Владимировича Путина по развитию спорта в стране», — подчеркнул Михаил Дегтярев.
Министр отметил, что деловая программа форума объединит представителей власти, бизнеса и международного спортивного сообщества, став площадкой для разнообразных дискуссий и решений.
«Главное — это качество обсуждения и готовность к совместным действиям. Пленарное заседание “Спорт во имя будущего: побеждаем вместе” станет центральной точкой, где мы обсудим стратегию международного взаимодействия, развитие инфраструктуры для детей и молодежи, а также практические шаги по укреплению спортивной системы России. Форум в Самаре должен задать тон всей спортивной повестке страны на ближайшие годы», — заявил министр.
Важной частью программы станет работа на международном направлении. На полях РСД состоится первая встреча министров спорта стран Диалога по сотрудничеству в Азии, на которой рассмотрят вопросы международной спортивной повестки и укрепление позиций России в мировом спортивном сообществе, а также пройдет совместное заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета Белоруссии.