Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бублик установил рекорд после победы над чемпионом «Ролан Гаррос»

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 16 ATP) отметился новым достижением после успешного старта на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Накануне Бублик обыграл победителя юниорского «Ролан Гаррос»-2017, австралийца Алексея Попырина (№ 47), со счётом 6:4, 6:3 и вышел во второй круг соревнований. Этот успех, как сообщает «Чемпионат», стал для казахстанца 34-й победой в сезоне, что является его личным рекордом на турнирах уровня ATP.

Ранее лучший показатель Бублика составлял 33 победы, установленные в 2021 году. В следующем раунде парижского «Мастерса» Александр сыграет с победителем пары Корентен Муте (Франция) — Райлли Опелка (США, LL).

Призовой фонд турнира в столице Франции превышает 6,1 миллиона евро. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев, в прошлом году победивший француза Уго Умбера.