Бублик установил рекорд после победы над чемпионом «Ролан Гаррос»

Накануне Бублик обыграл победителя юниорского «Ролан Гаррос»-2017, австралийца Алексея Попырина (№ 47), со счётом 6:4, 6:3 и вышел во второй круг соревнований. Этот успех, как сообщает «Чемпионат», стал для казахстанца 34-й победой в сезоне, что является его личным рекордом на турнирах уровня ATP.