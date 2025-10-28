Бублик установил рекорд после победы над чемпионом «Ролан Гаррос»

Накануне Бублик обыграл победителя юниорского «Ролан Гаррос»-2017, австралийца Алексея Попырина (№ 47), со счётом 6:4, 6:3 и вышел во второй круг соревнований. Этот успех, как сообщает «Чемпионат», стал для казахстанца 34-й победой в сезоне, что является его личным рекордом на турнирах уровня ATP.
Ранее лучший показатель Бублика составлял 33 победы, установленные в 2021 году. В следующем раунде парижского «Мастерса» Александр сыграет с победителем пары Корентен Муте (Франция) — Райлли Опелка (США, LL).
Призовой фонд турнира в столице Франции превышает 6,1 миллиона евро. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев, в прошлом году победивший француза Уго Умбера.