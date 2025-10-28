Ричмонд
Отбывшему срок за педофилию волейболисту ван де Вельде отказано в визе для участия в ЧМ в Австралии

Въезд в страну запретили Стивену ван де Вельде, который выступает за сборную Нидерландов по пляжному волейболу в паре с Мэттью Имерсом. Чемпионат мира пройдет в Аделаиде с 14 по 23 ноября.

Источник: Спортс"

В 2016 году ван де Вельде был осужден на четыре года за изнасилование 12-летней девочки. Часть тюремного срока он отбыл в Великобритании, а затем был экстрадирован в Нидерланды, где вышел на свободу в 2018-м и затем вернулся в спорт.

В 2024-м волейболист участвовал в Олимпийских играх в Париже, где вместе с Иммерсом дошел до ⅛ финала.

«Правительство продолжит использовать все доступные средства, чтобы обеспечить австралийцам безопасность и чувство защищенности», — сказал министр внутренних дел Австралии Тони Берк.

«Ты понимаешь, что ей было 12?» Волейболист-пляжник, отсидевший за изнасилование, сыграл в Париже.