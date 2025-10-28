Отбывшему срок за педофилию волейболисту ван де Вельде отказано в визе для участия в ЧМ в Австралии

В 2016 году ван де Вельде был осужден на четыре года за изнасилование 12-летней девочки. Часть тюремного срока он отбыл в Великобритании, а затем был экстрадирован в Нидерланды, где вышел на свободу в 2018-м и затем вернулся в спорт.