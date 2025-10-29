В Белоруссии за организацию договорных соревнований задержали букмекеров

С 2021 года по настоящее время на территории Белоруссии и за ее пределами злоумышленники обманным путем похищали деньги граждан, которые делали ставки на сайте популярной букмекерской конторы 1XBET. «На ее сайте транслировались договорные турниры по баскетболу и теннису, которые организовывали фигуранты», — поясняется в сообщении.