Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белоруссии за организацию договорных соревнований задержали букмекеров

В Белоруссии задержали 19 букмекеров за организацию договорных соревнований.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали 19 членов группы букмекеров за организацию договорных спортивных соревнований, возбуждено дело о мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

«За организацию “договорняков” задержаны букмекеры. Оперативниками ГУБОПиК (главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией — ред.) при силовой поддержке бойцов спецподразделений МВД задержаны 19 руководителей и участников организованной группы», — — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.

С 2021 года по настоящее время на территории Белоруссии и за ее пределами злоумышленники обманным путем похищали деньги граждан, которые делали ставки на сайте популярной букмекерской конторы 1XBET. «На ее сайте транслировались договорные турниры по баскетболу и теннису, которые организовывали фигуранты», — поясняется в сообщении.

Отмечается, что при обысках на спортивных объектах, в офисах в столице и Минской области изъяты оргтехника, документация, денежные средства и криптоактивы на сумму порядка полумиллиона долларов в эквиваленте.

«Установлено около 200 участников незаконных спортивных соревнований. Во главе группы стоят лица, на протяжении нескольких лет разыскиваемые правоохранительными органами Российской Федерации за организацию деятельности преступного сообщества. В нашей стране букмекерская контора 1XBET вне закона, так как не имеет соответствующей лицензии», — подчеркивается в сообщении.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы. Мероприятия по установлению всех потерпевших продолжаются.