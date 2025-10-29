В Белоруссии за организацию договорных соревнований задержали букмекеров

МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали 19 членов группы букмекеров за организацию договорных спортивных соревнований, возбуждено дело о мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.
«За организацию “договорняков” задержаны букмекеры. Оперативниками ГУБОПиК (главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией — ред.) при силовой поддержке бойцов спецподразделений МВД задержаны 19 руководителей и участников организованной группы», — — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.
С 2021 года по настоящее время на территории Белоруссии и за ее пределами злоумышленники обманным путем похищали деньги граждан, которые делали ставки на сайте популярной букмекерской конторы 1XBET. «На ее сайте транслировались договорные турниры по баскетболу и теннису, которые организовывали фигуранты», — поясняется в сообщении.
Отмечается, что при обысках на спортивных объектах, в офисах в столице и Минской области изъяты оргтехника, документация, денежные средства и криптоактивы на сумму порядка полумиллиона долларов в эквиваленте.
«Установлено около 200 участников незаконных спортивных соревнований. Во главе группы стоят лица, на протяжении нескольких лет разыскиваемые правоохранительными органами Российской Федерации за организацию деятельности преступного сообщества. В нашей стране букмекерская контора 1XBET вне закона, так как не имеет соответствующей лицензии», — подчеркивается в сообщении.
Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы. Мероприятия по установлению всех потерпевших продолжаются.