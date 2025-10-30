Ричмонд
Главный тренер «Белогорья» Георге Крецу покинул клуб по личным причинам

Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет тренер команды «Белогорье‑2» Сергей Баранов.

Источник: Спортс"

«Я покидаю клуб по личным причинам, которые хотел бы оставить при себе. Я благодарен команде и руководству клуба за предоставленную возможность, но иногда обстоятельства выше всего. У этой команды большое будущее и я желаю ей успехов», — рассказал Крецу.

Румынский специалист возглавил российский клуб летом 2025 года. Под руководством Крецу «Белогорье» сыграло «Финал четырех» Кубка 80‑летия Победы, в котором завоевало бронзовые медали, и провело три тура чемпионата России, одержав две победы.

«Мы ошеломлены. Постараемся принять и переварить эту ситуацию», — сказал директор «Белогорья» Сергей Тетюхин.