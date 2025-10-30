Главный тренер «Белогорья» Георге Крецу покинул клуб по личным причинам

«Я покидаю клуб по личным причинам, которые хотел бы оставить при себе. Я благодарен команде и руководству клуба за предоставленную возможность, но иногда обстоятельства выше всего. У этой команды большое будущее и я желаю ей успехов», — рассказал Крецу.