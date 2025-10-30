«Кайрат» принял неожиданное решение по голкиперу сборной Казахстана

Голкипер сборной Казахстана и «Кайрата» Александр Заруцкий, вероятно, покинет алматинский клуб, передают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Эльдара Аманбаева.
По информации источника, в «Кайрате» решили не продлевать контракт с 32-летним футболистом.
"По моей информации чемпион страны решил не продлевать контракт с опытным игроком. Александр начинал сезон как основной вратарь, но получив травму он лишился основного места в составе алматинцев.
В его отсутствие основным голкипером стал Темирлан Анарбеков — на него теперь возлагают большие надежды", — пишет Аманбаев в своём Telegram-канале.
В начале нынешнего сезона опытный голкипер считался основным в команде, однако потерял место в стартовом составе после травмы, полученной в первом матче противостояния с шотландским «Селтиком» в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов.
После его ухода с поля основным стражем ворот стал Темирлан Анарбеков, на которого теперь, по данным источника, возлагаются большие надежды. Позже вратарскую линию «Кайрата» усилил и Шерхан Калмурза, заменявший Анарбекова в первых двух матчах Лиги чемпионов, когда тот сам оказался в лазарете.
В одной из самых напряжённых серий сезона — против словацкого «Слована» — по воротам Заруцкого было нанесено пять пенальти. Один удар он отразил, а в другом случае соперник промахнулся.