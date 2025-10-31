Овечкин хотел бы вновь сыграть в тонированном визоре: «В НФЛ их до сих пор используют. Нужно смотреть на шайбу, а не в глаза сопернику»

Сообщалось, что вратарь Мартин Бродер пожаловался руководству НХЛ, что не видит глаза нападающего при броске, и это дает тому несправедливое преимущество.
«Безусловно, хотел бы. Почему бы и нет? В НФЛ (главная лига по американскому футболу — Спортс»") до сих пор используют тонированные визоры. Никто не смотрит игрокам в глаза, верно? Все смотрят, где мяч, всем все равно.
Нужно смотреть на шайбу, а не в глаза сопернику«, — сказал нападающий “Кэпиталс” Александр Овечкин.
Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ: «Куч, добро пожаловать в клуб. Желаю набирать все больше и больше очков. Ты потрясающий и невероятный игрок».