Исмагулов одержал яркую победу нокаутом в дебютном бою в новой лиге

Бывший казахстанский и российский боец UFC Дамир Исмагулов (27−4 в ММА) с громкой победы начал выступления в лиге полноконтактного каратэ Karate Combat, передают Vesti.kz.

Эффектный дебют Исмагулова

На турнире Karate Combat 57 в Майами (США) казахстанец нокаутировал американца Тайлера Хилла (15−11 в ММА) уже в первом раунде. Для Исмагулова это был дебют в новой организации, и он прошёл максимально зрелищно.

О сроках контракта бойца с лигой пока не сообщается.

От UFC до Karate Combat

Исмагулов выступал в UFC с 2018 по 2023 год, где провёл семь поединков, одержав пять побед при двух поражениях. Казахстанец заслужил репутацию одного из самых техничных и умных бойцов лёгкого дивизиона, но после серии травм объявил о завершении карьеры — лишь затем неожиданно вернулся, подписавшись в Karate Combat.
Что такое Karate Combat.

Промоушен Karate Combat был основан в Дубае и провёл свой первый турнир в 2018 году. Лига быстро стала одной из самых необычных боевых площадок в мире — поединки проходят в футуристичной арене под правилами полноконтактного каратэ, где бойцы активно используют удары руками и ногами, но без традиционного клинча и борьбы.

При этом организация экспериментирует с форматами: в рамках шоу также проводятся схватки по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу, что позволяет приглашать бойцов из UFC, которым разрешено участвовать в борцовских дисциплинах. Под флагом Karate Combat уже выходили такие звёзды, как Энтони Петтис, Бенсон Хендерсон, Алджамейн Стерлинг и Люк Рокхолд.