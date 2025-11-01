Исмагулов одержал яркую победу нокаутом в дебютном бою в новой лиге

Исмагулов выступал в UFC с 2018 по 2023 год, где провёл семь поединков, одержав пять побед при двух поражениях. Казахстанец заслужил репутацию одного из самых техничных и умных бойцов лёгкого дивизиона, но после серии травм объявил о завершении карьеры — лишь затем неожиданно вернулся, подписавшись в Karate Combat.

Что такое Karate Combat.