Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямая трансляция стартового матча Рыбакиной на Итоговом турнире WTA против чемпионки US Open

Сегодня, 1 ноября, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 6 WTA) стартует на Итоговом турнире WTA-2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Источник: Freepik

В первом матче группового этапа ей предстоит сыграть против американки Аманды Анисимовой (№ 4 WTA), победительницы юниорского US Open-2017 в одиночном разряде.
Прямая трансляция встречи Рыбакина — Анисимова начнётся в 21:30 по времени Казахстана и будет доступна по этой ссылке ближе к началу игры.

Соперницы и состав группы

Рыбакина выступает в группе Серены Уильямс, где также сыграют Ига Швёнтек (№ 2) из Польши и Мэдисон Киз (№ 7) из США. Две лучшие теннисистки группы выйдут в полуфинал Итогового турнира.

Последние успехи Елены Рыбакиной.

Перед поездкой в Эр-Рияд Елена выступила на турнире в Токио, где дошла до четвертьфинала, обыграв канадок Лейлу Фернандес и Викторию Мбоко — 6:3, 7:6. Эти победы гарантировали ей участие в Итоговом турнире.

Ранее Рыбакина снялась перед полуфиналом из-за проблем со здоровьем, но, по данным команды спортсменки, полностью восстановилась и готова к старту в Эр-Рияде.