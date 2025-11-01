Прямая трансляция стартового матча Рыбакиной на Итоговом турнире WTA против чемпионки US Open

В первом матче группового этапа ей предстоит сыграть против американки Аманды Анисимовой (№ 4 WTA), победительницы юниорского US Open-2017 в одиночном разряде.

Прямая трансляция встречи Рыбакина — Анисимова начнётся в 21:30 по времени Казахстана и будет доступна по этой ссылке ближе к началу игры.