Прямая трансляция стартового матча Рыбакиной на Итоговом турнире WTA против чемпионки US Open

В первом матче группового этапа ей предстоит сыграть против американки Аманды Анисимовой (№ 4 WTA), победительницы юниорского US Open-2017 в одиночном разряде.
Прямая трансляция встречи Рыбакина — Анисимова начнётся в 21:30 по времени Казахстана и будет доступна по этой ссылке ближе к началу игры.
Соперницы и состав группы
Рыбакина выступает в группе Серены Уильямс, где также сыграют Ига Швёнтек (№ 2) из Польши и Мэдисон Киз (№ 7) из США. Две лучшие теннисистки группы выйдут в полуфинал Итогового турнира.
Последние успехи Елены Рыбакиной.
Перед поездкой в Эр-Рияд Елена выступила на турнире в Токио, где дошла до четвертьфинала, обыграв канадок Лейлу Фернандес и Викторию Мбоко — 6:3, 7:6. Эти победы гарантировали ей участие в Итоговом турнире.
Ранее Рыбакина снялась перед полуфиналом из-за проблем со здоровьем, но, по данным команды спортсменки, полностью восстановилась и готова к старту в Эр-Рияде.