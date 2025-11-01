Первая ракетка Казахстана сделал заявление о попадании в топ-10 мирового рейтинга

— В начале турнира ты говорил, что попасть в топ-10 — это одна из долгосрочных целей. Считаешь ли ты, что это всё ещё возможно до конца года? Или для тебя это действительно долгосрочная цель, если это произойдёт, скажем, в 2026 году, тебя это устроит?
«Попасть в топ-10 в любое время — это здорово. Это может произойти в любой момент. Может случиться хоть завтра — при определённых обстоятельствах, в зависимости от матчей. Может — на следующей неделе в Метце. Не знаю, если кто-то снимется с Итогового турнира, я попаду туда как запасной, выиграю матч — может случиться и там», — цитирует слова Бублика «Чемпионат».
— "Это не про подсчёты — когда именно это произойдёт. Главное — показывать хорошую игру, быть здоровым и использовать свои шансы, — добавил казахстанец.
Напомним, накануне Бублик в рамках четвертьфинала «Мастерса» в Париже (Франция) сенсационно обыграл шестую ракетку мира австралийца Алексом де Минаура (№ 6), сотворив камбэк со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:5.
Сегодня, 1 ноября, он сразится за выход в финал против канадца Феликса Оже-Альяссима (№ 10).