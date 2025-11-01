Первая ракетка Казахстана сделал заявление о попадании в топ-10 мирового рейтинга

— В начале турнира ты говорил, что попасть в топ-10 — это одна из долгосрочных целей. Считаешь ли ты, что это всё ещё возможно до конца года? Или для тебя это действительно долгосрочная цель, если это произойдёт, скажем, в 2026 году, тебя это устроит?