Ведущая «Матч ТВ» выложила горячие фото в купальнике, показав сексуальную фигуру на отдыхе в Таиланде

В настоящее время девушка находится на отдыхе в Таиланде.
В воскресенье, 2 ноября, Маргарита выложила в соцсетях горячие фотографии в купальнике, показав сексуальную фигуру.
«Не хочется пока писать каких-то длинных постов… Думала, может, вообще ничего не постить, пока в отпуске? Но подумала, а вдруг вы меня потеряете, расстроитесь», — написала ведущая в подписи к фото.
Подписчики оставляют под новыми фотографиями Маргариты в купальнике восторженные сообщения:
- Красотка
- Радует
- Ты прекрасна
- Красивая Маргарита
- Какие большие выразительные глаза
- Огнище
- Марго и купальник идеальное комбо
- Всегда рад тебя видеть, обожаю