Ведущая «Матч ТВ» выложила горячие фото в купальнике, показав сексуальную фигуру на отдыхе в Таиланде

Ведущая «Матч ТВ» Маргарита Юргенсон порадовала подписчиков новым красивым контентом.

Источник: Соцсети

В настоящее время девушка находится на отдыхе в Таиланде.

В воскресенье, 2 ноября, Маргарита выложила в соцсетях горячие фотографии в купальнике, показав сексуальную фигуру.

«Не хочется пока писать каких-то длинных постов… Думала, может, вообще ничего не постить, пока в отпуске? Но подумала, а вдруг вы меня потеряете, расстроитесь», — написала ведущая в подписи к фото.

Подписчики оставляют под новыми фотографиями Маргариты в купальнике восторженные сообщения:

  • Красотка
  • Радует
  • Ты прекрасна
  • Красивая Маргарита
  • Какие большие выразительные глаза
  • Огнище
  • Марго и купальник идеальное комбо
  • Всегда рад тебя видеть, обожаю