Прямая трансляция матча «Барыса» с соперником из топ-6 КХЛ

Встреча состоится в Астане и начнётся в 19:30 по местному времени. Прямую трансляцию покажет Qazsport, также матч можно будет посмотреть на официальном сайте телеканала. «Нефтехимик» с 23 очками занимает шестое место в таблице Восточной конференции, где «Барыс» идёт восьмым, имея в активе 19 баллов.