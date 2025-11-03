Ричмонд
Прямая трансляция матча «Барыса» с соперником из топ-6 КХЛ

Сегодня, 3 ноября, столичный «Барыс» проведёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соперником казахстанского клуба станет нижнекамский «Нефтехимик», передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Встреча состоится в Астане и начнётся в 19:30 по местному времени. Прямую трансляцию покажет Qazsport, также матч можно будет посмотреть на официальном сайте телеканала. «Нефтехимик» с 23 очками занимает шестое место в таблице Восточной конференции, где «Барыс» идёт восьмым, имея в активе 19 баллов.

Далее астанчан ждёт домашняя серия матчей против уфимского «Салавата Юлаева» (5 ноября), екатеринбургского «Автомобилиста» (7 ноября) и магнитогорского «Металлурга» (9 ноября).
В лазарете «Барыса» остаются Никита Бояркин, Эмиль Галимов и Максим Мухаметов.