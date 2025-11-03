Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игроки ФК «10» подарили Мусагалиеву 5 млн рублей. Это призовые команды за победу в Кубке Медиалиги

Футболисты ФК «10» отдали все призовые за победу в WINLINE Кубке Медиалиги президенту клуба Азамату Мусагалиеву.

Источник: Спортс"

В финале турнира «Десятка» обыграла «СиндЕкат» в серии буллиталити (0:0, 3:1Б).

На церемонии награждения вместе с трофеем глава Медиалиги Николай Осипов вручил игрокам чек на пять миллионов рублей.

В раздевалке капитан команды Никита Чичерин заявил, что футболисты решили отдать эти деньги Мусагалиеву.

"То, что вы в нас вложили, никакими чеками не окупить. Мы от команды вручаем этот чек вам.

Этим поступком мы хотим показать, как мы вам благодарны и как мы ценим все, что вы делаете для нас", — сказал Чичерин.