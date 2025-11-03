Игроки ФК «10» подарили Мусагалиеву 5 млн рублей. Это призовые команды за победу в Кубке Медиалиги

В финале турнира «Десятка» обыграла «СиндЕкат» в серии буллиталити (0:0, 3:1Б).
На церемонии награждения вместе с трофеем глава Медиалиги Николай Осипов вручил игрокам чек на пять миллионов рублей.
В раздевалке капитан команды Никита Чичерин заявил, что футболисты решили отдать эти деньги Мусагалиеву.
"То, что вы в нас вложили, никакими чеками не окупить. Мы от команды вручаем этот чек вам.
Этим поступком мы хотим показать, как мы вам благодарны и как мы ценим все, что вы делаете для нас", — сказал Чичерин.