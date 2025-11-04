Кто из казахстанцев уже играл против «Интера» до «Кайрата»: такое уже было в прошлом

Конечно, вы могли догадаться, что речь пойдёт об экс-полузащитнике сборной Казахстана Александре Меркеле. У него богатый опыт выступлений в Италии, начиная с юношеских команд «Милана» и до дебюта в основном составе, заканчивая опытом в «Дженоа», «Удинезе» и «Пизе».

Единственная игра против этого клуба, в которой Меркелю дали сыграть, состоялась в декабре 2011 года. Он вышел в стартовом составе «Дженоа» в домашней игре (0:1) и был заменён на 75-й минуте.