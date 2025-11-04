Кто из казахстанцев уже играл против «Интера» до «Кайрата»: такое уже было в прошлом

Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из казахстанцев уже играл против нерадзурри.
Казахстанцы могли пересечься с «Интером» в официальных матчах только в двух случаях: либо в еврокубках, либо в Серии А. И был только один такой футболист — он играл с «Интером» в чемпионате Италии.
Опыт противостояния с «Интером» есть только у Меркеля
Конечно, вы могли догадаться, что речь пойдёт об экс-полузащитнике сборной Казахстана Александре Меркеле. У него богатый опыт выступлений в Италии, начиная с юношеских команд «Милана» и до дебюта в основном составе, заканчивая опытом в «Дженоа», «Удинезе» и «Пизе».
Единственная игра против этого клуба, в которой Меркелю дали сыграть, состоялась в декабре 2011 года. Он вышел в стартовом составе «Дженоа» в домашней игре (0:1) и был заменён на 75-й минуте.
Тогда в одной команде с Александром играли Каха Каладзе, Мигель Велозу и ещё несколько известных игроков. А в составе гостей были звёзды мировой величины: Жулио Сезар, Хавьер Дзанетти, Эстебан Камбьяссо, Диего Милито, Диего Форлан и другие. Победный гол забил японский защитник миланцев Юто Нагатомо.
В последующих матчах против «Интера» Меркель уже не играл, но несколько раз был в заявке в составе «Удинезе». В тех матчах его одноклубники добыли две победы (3:0, 5:2) и потерпели одно поражение (0:3).
Получается, что второй раз казахстанский футболист выйдет на поле против трёхкратных победителей Лиги чемпионов уже в эту среду. В список к Меркелю добавятся несколько его соотечественников (ну или бывших соотечественников, смотря какой сейчас у Александра паспорт).
Напомним, что игра четвёртого тура общего этапа состоится в ночь с 5 на 6 ноября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по казахстанскому времени. «Интер» потерял ключевых игроков: кто не сыграет с «Кайратом» и поможет ли звёздный форвард?